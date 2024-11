¿Ángel de Brito calificó de "farsante" a Milett Figueroa?

Mimi Alvarado, la pareja del primo de Marcelo Tinelli, no tuvo reparos en calificar como "santera" a doña Martha Valcárcel, mamá de Milett Figueroa. La novia de El Tirri aseguró que Milechi le habría tirado "macumba" cuando la vio ensayando su show. "(¿Llevó alguna gallina muerta o algo así?) No sé, la mamá me dijeron que hacía cosas raras, que era santera", expresó.