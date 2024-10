Prima de Marcelo Tinelli sobre mamá de Milett Figueroa: "Santera".

"¿Qué no me gusta? No la veo auténtica, la veo que finje un montón. Odio que me haga quedar mal como que yo soy una mala persona. Yo soy una tipa muy querida que todo el mundo quiere y respeta, en los medios y en mi país. No la veo genuina con lo que hace, no sé quién es", expresó Mimi contra Milett.