Michelle Soifer y Gleyson Reñé tuvieron incidente en pleno baile

Michelle Soifer quedó muy sorprendida cuando su novio Gleyson Reñé no descartó en vivo que su futura boda sería en Cuba. "El matrimonio puede ser allá en Cuba", dijo el cantante de salsa. La integrante de Esto es guerra no pudo ocultar su impresión y solo atinó a decir que se "agarre Said Palao y Alejandra Baigorria" ya que su matrimonio podría ser antes de su evento nupcial.