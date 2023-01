Michelle Soifer se emocionó al revelar que podría convertirse en madre: “Le escribí una carta a mi bebé”

“Me encantaría, me encantaría ser madre, y me encantaría tener dos bebés en mi primer embarazo y yo estoy haciendo todas las averiguaciones para ver cómo puedo hacer”

“Bueno con respecto a los bebés, hace varios días le vengo dando vuelta porque no me queda poco tiempo si yo soy inteligente y sé hacer bien las cosas, que muy pronto les voy a contar. El otro día me entró ese sentimiento de ya pensar en ser madre, y le escribí una carta a mi bebé, tipo una canción, osea es una carta para en algún momento agarrarla y hacerla canción, así que no crean que ese lado mío no está presente, claro que sí”