Michelle Soifer reveló que fue víctima de extorsión

Michelle Soifer recordó que cuando empezó en el mundo de la cumbia recibió escalofriantes mensajes intentando extorsionarla. "A mí hace muchos años me llamaban de un penal a extorsionarme. Tuve que sacar mi carácter, fui firme con esto y no permití que lo hagan. Yo me encargué. En realidad, estas cosas no pueden pasar", confesó.