Michelle Soifer preocupó a fans al revelar enfermedad que atraviesa

“El cuerpo me dijo para un rato, y tenía que hacerle un poco de caso. Felizmente acá el programa me da todo el respaldo, el apoyo y bueno entendieron mi situación. La verdad yo no sabía lo que tenía, al inicio sentí mucho cansancio, igual estoy en el límite de la anemia, estoy un poquito anémica, pero he sentido un bajón grandísimo, mareos, tenía un poco de náuseas y estaba preocupada porque pensé que era un tema por mi operación, por la manga, pero ya pasaron cuatro años de mi operación, o sea ya no hay cómo. Yo estaba buscando el motivo y me hicieron exámenes, análisis, todo y aparentemente estaba bien, solo no estoy muy bien de hemoglobina y me preocupé bastante, y un médico me dice puede que sea estrés, y efectivamente”, mencionó.