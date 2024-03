¿Michelle Soifer confirmó romance con Gleyson Reñe en detrás de cámaras de EEG?

Michelle Soifer y Greyson Reñe se lucieron juntos por primera vez en detrás de cámaras de EEG y la modelo aclaró el motivo."Es que no puedo manejar y él se ofreció. Me dijo que me lleva y le dije que está bien. Bueno amigos que yo tengo. ¡Qué buen amigo es!", comentó entre risas mientras las cámaras de "Más Espectáculos" enfocaba al cantante sentado a un lado del set de Esto es guerra.