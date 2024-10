Rosángela Espinoza se defendió de Michelle Soifer, quien aseguró que no es una persona "real" por las operaciones que se habría hecho para mejorar su figura. La influencer no tuvo problema en revelar en vivo que solo se ha hecho un retoque en la nariz, pues no usa extensiones, ni pestañas, ni uñas postizas y sus glúteos son naturales.