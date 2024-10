Michelle Soifer cuestionó a Flavia Laos tras cantar cumbia.

Michelle Soifer no tuvo reparos en opinar sobre la presentación de Flavia Laos junto a Corazón Serrano y se animó a criticar su show al considerar que se puso nerviosa. "Le faltó movimiento de cadera, se le vio muy estática. Es difìcil también bailar y cantar. Creo que Flavia tiene un estilo totalmente diferente y no tiene la onda de cumbia, pero no está mal", expresó.