Mario Hart y su reacción por los besos de Korina Rivadeneira y Pablo Heredia

Mario Hart no duda en alentar el carrera actoral de su esposa Korina Rivadeneira y se grabó cuando el personaje de "Macarena" le dio un apasionado beso a Pablo Heredia en la novela "Súper Ada". El piloto de autos se tapó los ojos para evitar ver la romántica escena. "Tamos bien, no vimos nada", escribió al decirle a su familia que también no vean al escena en forma de broma.