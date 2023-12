Mario Hart jura que aconsejó a Leslie Shaw que haga música urbana: "Hazme caso".

"Ella hacía rock y yo siempre le decía: 'Leslie, el rock en el Perú es muy difícil'. No tenía show, no cantaba en ningún lado, por ahí tenía uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque le veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía”, expresó.