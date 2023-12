Marisol dejó sin palabras a Mario Hart: "Cántame tu única canción"

Marisol sorprendió a Mario Hart con un tremendo comentario durante el programa "¿Cuál es el verdadero?" cuando recordó su trayectoria musical. "Por favor, que Mario Hart nos dé unas clasecitas de canto. Cántame tu única canción, disculpe, una de sus éxitos... Lo que pasa es que no sabe de música. Sí, soy mayor que tú, pero caminar en mis zapatos no podrías y lograr lo que yo he logrado jamás", expresó la cantante.

Mario Hart regresó a la música urbana

Tras varios años alejado de la música urbana, Mario Hart anunció su regreso a los escenarios por el pedido del público, quienes hicieron viral en TikTok la canción "Yo no fui" con divertidos trends. El esposo de Korina Rivadeneira adelantó que estrenará nuevos temas y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.