Mario Hart reapareció en las pantallas de 'Mande Quien Mande' con un radical cambio de look y María Pía Copello no dudó en elogiarlo: "Lo vi en redes sociales y dije ¿qué ha pasado? Oye, pero te queda bien ah, en serio que sí". Pero, la Carlota (Carlos Vílchez) no desaprovechó la oportunidad para trolearlo de la peor manera y soltó tremendo apodo: "Gringo Karl chibolo".