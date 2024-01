¿Maricarmen Marín embarazada? Actriz emocionó con este anuncio

“Entonces me fui a chequear y Marcelo me dijo, mira Mari, yo he salido embarazada a los 37’ y he tenido a Micaela a los 38, entonces él me explicó todo lo que no siempre te explican ¿no? Que creo que ese es un punto importantísimo y básico que deberían tocar en el colegio, el tema de los mejores años para poder embarazarte, si quieres tener familia, o si quieres guardar tus óvulos, ahora tantas cosas que existen. Entonces él me explicó y me dijo que si quería salir embarazada era el momento, porque si dejaba esperar unos años más podría ser que no sea tan saludable o que no puedo”, explicó.