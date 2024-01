Maricarmen Marín se emocionó hasta las lágrimas por el estreno de Súper Ada

Por otro lado, Pablo Heredia también se puso muy contento por el primer episodio de la novela donde encarna al galán Leonardo. "Me encantó y estoy muy emocionado. Me pareció muy lindo. Me encanta el equipo que hacemos todos, siento que sale del corazón y se ve en la pantalla. Me encanta la calidad del producto y estoy muy orgulloso de trabajar con grandes actores. La historia me apasionó", acotó.