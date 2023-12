¿Milett Figueroa se retira de Bailando 2023? Esto reveló Marcelo Tinelli

Por su parte, la exchica reality explicó los motivos de su descompensación. "No sé si fueron las luces que estaban intensas del programa, pero sentía que algo me estaba pasando. Lo que pasa es que mezclé dos pastillas por el dolor muscular. Estoy muy adolorida. Yo no sabía que si juntaba eso (un relajante muscular y una pastilla para el dolor) me iba a dar taquicardia y con los tres cafés que me tomé...".