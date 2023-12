Marcelo Tinelli quedó impactado por el fuerte carácter de Milett Figueroa

La situación se tornó un poco tensa cuando Moria Casán le pidió a Marcelo Tinelli que no permita que Milett Figueroa lo condicione y dejó entrever que mejor disfrute su soltería. Esto no pasó desapercibido para la peruana, quien dejó en claro que ella no toma ese tipo de actitudes. "Una relación no se condiciona, sino no sería una relación. Sería una dictadura", sentenció.