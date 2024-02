Macarena Vélez y el singular pedido a Alejandra Baigorria si regresa a EEG

Alejandra Baigorria reafirmó que no invitará a Macarena Vélez a su boda Said Palao al sostener que no es amiga suya y su novio no considera ponerla en la lista de invitados. "Yo no tendría problema, pero si fuera mi amiga o Said considerara que debe invitarla, yo no tendría problema. Pero Said no considera invitarla y yo menos", detalló.