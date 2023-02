Luciana Fuster sobre su participación en Miss Perú 2023: "Yo soy una competidora más"

"Estoy feliz, es un sueño para mi estar compitiendo por la corona del Miss Perú, así que vamos a ver cómo va la competencia. (¿Si me costó un poco decidir?) Sí, lo que quiero que entiendan es que no vengo como Luciana Fuster en Esto es guerra, yo soy una competidora más, tengo este trabajo, pero quiero competir como todas e ir por ese lado."

"Yo competí en un Miss Perú, competí en un Miss Teen en el 2016, 2017 y me traje la corona. Obviamente un Miss Universo es más duro, de grandes. Me imagino que es más complicado, pero con preparación y enfocada se puede lograr."

Asimismo, Luciana indicó que su pareja Patricio Parodi la apoya al 100%. "Feliz, tengo todo su apoyo (de Patricio Parodi), de mi familia, de la gente que me sigue, el de mucha gente que no me sigue, pero sigue los concursos de belleza, así que mandarles su buena vibra a todos."