Lucía de la Cruz lloró al hablar de proyecto: "No me abandonen"

"Cajoneros, guitarristas, cantantes, todo de todos los géneros y que se llame 'La casa con el alma, Lucía'. Muchos artistas están solitos, muchos artistas cuando ya no cantan se sienten mal... No me gustaría dejar de cantar, me gustaría seguir cantando al mundo hasta que Dios lo diga y no me gustaría que me abandonen, sino que me amen tal cual yo los amo con el alma", expresó entre lágrimas.