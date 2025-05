Nieto de Lucía de la Cruz la sorprendió EN VIVO: “Yo la amo”

Lucía de la Cruz no pudo contener la emoción cuando vio a su nieto ingresar al set con una gran sonrisa y micro en mano. “Es increíble, mi abuela, es la mejor cantante del Perú, obviamente. Yo la amo, es es una amiga para mí, tantos consejos que me da siempre que me apoya, yo la amo a mi abuela”, dijo Yunaikel frente a las cámaras, desatando una ola de ternura.