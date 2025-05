Lucía de la Cruz revela cómo ganó a Ricardo Montaner en festival

“Sí, le gané mucho, Ricardo es mi amigo del alma. Lo conocí cuando tenía una narizasa y unos lentefazos. Pero Ricardo, mira, llegué Venezuela, llegué a Caracas y él me invitó a la cima, a su casa, fue al canal a verme y me dijo mi negra linda, no has cambiado y no cambies nunca. Y ahí fue donde me preguntó él y me dijo un día. ¿Y por qué ibas tan segura a los festivales a ganar? Porque siempre fui una mujer muy segura de mí misma, mi signo es Leo, yo digo que fuera del escenario soy una mujer como todas las mujeres del mundo”, reveló la cantante.