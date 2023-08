Leysi Suárez se retira de los escenarios temporalmente por delicado estado de salud

“Ayer (28 de agosto) saliendo de mi trabajo me acerqué al doctor por un dolor que me aquejaba hace unos días, una afonía y un dolor muy fuerte en la garganta. Lastimosamente, el doctor me dio una penosa noticia. Tengo una hemorragia local en una cuerda vocal, el cual me obliga con todo el dolor de mi corazón a dejar por unos días mi trabajo y cancelar mis eventos este fin de semana”, se lee en las primeras líneas de su texto.