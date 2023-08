Leysi Suárez: “Después de todo, puedo considerarme una experta descubriendo mentirosos”

Me encuentro en una buena etapa de mi vida, tener a mi hija a mi lado me llena de felicidad y yo siempre seré su heroína. Aunque he pasado por situaciones difíciles en el pasado, he tomado decisiones basadas en mi forma de ser y no quiero retroceder ni un paso. Ahora estoy enfocada en mi programa de radio y en mis eventos, y eso es una gran ayuda para seguir adelante.