Karina Calmet se emocionó con ecografía de su primer nieto

“Voy a ser abuela, imagínate. Cuando mis hijas me acompañaban a las grabaciones eran chiquitas, no tenían dientes y ahora voy a ser abuela de mi hija menor, entonces se me vienen muchos recuerdos, así que estoy sumamente emocionada, feliz de lo que me está pasando”, reveló la actriz ante cámaras con lágrimas en los ojos.