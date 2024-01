¿Karime Scander participará en Miss Perú? Actriz sorprendió con su respuesta

Karime Scander fue consultada sobre la posibilidad de participar en el Miss Perú. La actriz no descartó la idea de ser parte del concurso, pero ahora está enfocada en Al Fondo Hay Sitio. "En estos momentos no podría decirte, pero uno nunca se cierra a las posibilidades. Ahora estoy tan enfocada en la actuación que tener otro proyecto de tal magnitud como el Miss Perú sería dejar esto de la actuación de lado para enfocarme en hacer bien las cosas. Entonces, hacerlo en estos momentos no quiero", dijo al diario El Popular.