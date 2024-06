"Johanna San Miguel quería renunciar", afirmó productor de EEG

Said Palao expresó su molestia contra Johanna San Miguel por interrumpirlo en pleno juego de preguntas. "Chata, no me dejas escuchar", exclamó el combatiente por los gritos de la conductora, quien estaba reclamando una falta. "Es que todo el rato estás gritando, chatita. Reclama al final", agregó muy incómodo y a lo que la producción le bajó puntos a los guerreros.