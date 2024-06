Said Palao se molestó con Johanna San Miguel: "No me dejas escuchar"

Said Palao terminó perdiendo contra Patricio Parodi y cayó estrepitosamente a la colchoneta, sin esperarlo. “Me encanta porque lo agarró de sorpresa (…) No puedo con la cara de Said Palao, pensó que no iba a pasar nada y se fue para el fondo. Alejandra Baigorria graba esto por favor y ponlo en un reel”, mencionó Johanna San Miguel.