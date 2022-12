Jazmín Pinedo y su contundente consejo a Said Palao por el ampay con una modelo: "Me iría de Perú"

Tras la difusión del ampay de Said Palao con otra joven en una fiesta, la conductora Jazmín Pinedo no dudó en pronunciarse al respecto y se animó a darle un contundente consejo al combatiente. La modelo puntualizó que el "Samurái" debería dar explicaciones a su novia Alejandra Baigorria .

"Si yo fuera Said, cogería un avión y me iría de Perú. No, mentira, estoy bromeando. Al final, ellos van a tener que conversar. Claramente, dada la posición de Said como personaje público está expuesto a este tipo de situaciones. No tiene que darnos una explicación para nosotros, pero seguramente a Alejandra lo hará", manifestó la popular "Chinita" sobre el hermano de Austin Palao.