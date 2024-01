Jazmín Pinedo sobre su hija con Pedro Araujo: "Han hecho un buen vínculo"

Jazmín Pinedo no pudo evitar que le preguntaran por su futuro con Pedro Araujo, ahora que se sabe que su hija lo aprobó. La modelo señaló que todavía no tienen planes de matrimonio. "Nos llevamos súper bien y estamos conectados, pero pensar en casarse y tener hijos me da terror (...) Nosotros vamos a cumplir un año recién ahorita en unos días y de hecho vamos a celebrar, pero poquito a poquito, paso a paso, estamos bien estamos contentos, eso es lo importante”, acotó.