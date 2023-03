Jazmín Pinedo mostró su apoyo a Paula Arias con conmovedor mensaje: “El silencio nunca debe ser una opción”

“Bueno nosotros no podemos obligar a nadie a hablar sobre su vida privada, no es parte del programa, no es parte de quién les habla, pero lo que sí quisiera decirles a todas las personas que están conectadas en este momento con Más Espectáculos, sobre todo si hay una mujer que nos está escuchando y está pasando por una situación muy difícil, como la que vemos a diario, porque somos un país que sufre de violencia de género, vemos casos a diario de mujeres muertas incluso”, comentó.