Jazmín Pinedo habló Gino Assereto sobre su nuevo amor: Fue la primera persona en saber que salía con Pedro

Por otro lado, la popular "Chinita" se mostró muy incómoda por la difusión de la identidad de su galán e hizo un pedido a sus seguidores. "La idea no era que nadie se metiera tanto porque él no es del medio, pero bueno, la gente es viva, ventilaron su nombre, entiendo, es parte de su trabajo. Le agradezco a él (a Pedro) por tanta comprensión... No tiene nada que ver el medio. Su rubro es diferente", sentenció.