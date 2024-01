Jazmín Pinedo contó traumática anécdota de niña: "Cuando no te toca, no te toca"

Jazmín Pinedo sorprendió a todos en la reciente edición de ‘Más Espectáculos’ cuando decidió contar a los televidentes una traumática experiencia que vivió cuando era tan solo una niña. “Cuando no te toca, no te toca, es verdad (…) Yo no sé si les he contado esta historia, no sé si están preparados, pero yo cuando era más chiquita o sea hace poquito nada más me di tres vueltas de campana en una camioneta, no voy a contar los detalles, pero me di tres vueltas de campana y cuando termina de darse de campana el auto abro los ojos, porque yo sentía que estaba dando como aspas de molino con los ojos cerrados, cuando dije ‘ay, ya me morí’. Abrí los ojos y estaba viva, enterita, tenía un par de rasguñones, no me había pasado absolutamente nada, un poquito así como chispitas de vidrio, así puntitos de sangre, pero no tenía nada, me llevaron a la clínica y estaba enterita, quedé así media fallada, pero estaba enterita, sino imagínese, cuando no te toca, no te toca, pero igual hay que siempre estar atenta”, reveló.