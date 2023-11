Greissy Ortega terminó con Ítalo Villaseca: "No soportaré más violencia"

"He decidido dar por finalizada mi relación que mantenía con mi aún esposo Ítalo, si bien es cierto he luchado por casar adelante mi familia con amor y paciencia, no puedo soportar hechos de violencia psicológica y física hacia mi persona", se lee en el primer párrafo de su extenso texto, donde también revela que volverá al Perú. "Retornaré a Lima en los próximos días a buscar mi estabilidad emocional junto a mis tres menores hijas", agregó.