Flavia Laos y su contundente respuesta a duras críticas por hablar en inglés

“He grabado una serie que es mundial, que la ven en Europa, en Latinoamérica, la ven en todos lados. Hay muchas preguntas que lo ven en inglés, hay nuevo público que tengo en inglés, les voy a mostrar mis estadísticas. No saben cuánta gente de Estados Unidos y de UK me está siguiendo, así que por ese motivo habló en inglés y castellano, y así va ser a partir de ahora, así que dejen de preguntar eso, me parece muy tonto. Cada uno puede hablar como quiere en verdad”