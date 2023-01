Fiorella Cayo respalda a Alessia Rovegno: “Siempre buscan algo que criticar”

¡Por la familia, todo! Fiorella Cayo no ha dudado en sacar las ‘garras’ por defender de las duras críticas a su sobrina Alessia Rovegno a tan pocos días del concurso del Miss Universo 2022 . Por ello, no dudó en resaltar las cualidades de la joven modelo.

“Lo que me da risa es que siempre buscan algo que criticar, en vez de algo que ensalzar, está hermosa bronceada (…) A ella le encanta broncearse, es natural, ella se va a la playa y se broncea, ese es su color natural, ella es bien blanca pero cuando se broncea se pone dorada, eso es lo bonito de ella. Ella es naturalmente bronceada, osea ella se broncea y se pone dorada, me da risa cómo la gente quiere buscar ‘que se fue a una máquina de bronceo’, no ella no lo necesita, ella está bronceada desde Miami”, reveló.