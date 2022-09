Facundo González quiere bailar con Paloma Fiuza si es convocado para la nueva temporada de "El gran show"

Facundo González es uno de los nombres que se especula como el nuevo jale de la temporada de "El gran show". El competidor de Esto es guerra aseguró que aún no lo llaman para el reality de baile, pero no descartó aceptar la invitación de presentarse en el programa de Gisela Valcárcel.

El modelo argentino confesó que no dudaría en pedirle ayuda a su expareja Paloma Fiuza para que lo acompañe en un baile si es que llega a participar en la nueva temporada del programa sabatino. El popular "Wacho" no olvida a la bella brasileña con quien mantuvo un romance años atrás.

"Acá hay varios que bailan. Si en un algún momento me toca bailar en el programa o si me llaman en 'El gran show' y tengo que bailar axe, le voy a pedir a la Chacho. Ella es una buena compañera y me ayudará, estoy seguro", sostuvo el competidor en detrás de cámaras de EEG.