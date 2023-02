Facundo González tras casi besar en vivo a Paloma Fiuza: "Me gusta molestarla"

"Me gusta molestarla, así de simple. Fue gracioso.", fueron las primeras declaraciones de Facundo al revelar que todo fue parte de una broma y que no besó a Paloma.

"Tengo muy lindos recuerdos (con Paloma), pero ya no estamos. No me arrepiento de nada.", expresó minutos después al sostener que no tiene ningún vínculo sentimental con Fiuza, pues solo hay una amistad de por medio.