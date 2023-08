Estrella Torres defiende a Kevin Salas de las críticas y pide que paren los ataques

"Yo les pido de todo corazón que ya paren y dejen de estar juzgando a las personas. Cada quien es feliz a su manera. Sí les puedo decir que soy una persona que se ama a sí misma y que no pide poco, es más, soy muy exigente. He encontrado a una persona a la que no necesito decirle qué tiene que hacer para que yo sea feliz, me valora, me respeta, me ama, me siento muy amada y bendecida", agregó.