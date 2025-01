Jazmín Pinedo impactada porque Estrella Torres fracturó costillas

Jazmín Pinedo no pudo evitar quedar impactada cuando Estrella Torres le contó que se fracturó sus costillas para poder tener una cintura pequeña tras someterse a una cirugía estética llamada remodelación costal. "No te puedo creer, ¿cómo que te rompieron las costillas? ¿Del 1 al 10, el dolor? No te puedo creer", comentó la conductora muy asustada.