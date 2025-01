Estrella Torres lució su nueva figura tras radical cirugía

Estrella Torres reapareció en "Más Espectáculos" con su nueva figura tras someterse a una cirugía estética para lucir una cintura de infarto. La cantante peruana se mostró agradecida por los elogios de Jazmín Pinedo. "(Ni la Thalía) Yo no era así, yo no era así. Gracias, me hice la remodelación costal o sea que me fracturaron las costillas", expresó Estrella.