EEG: Ex chico reality reveló que jugó para la Selección Peruana

“Fue una cosa radical. Pero yo siempre cuento la historia de una manera, sí fue radical y qué tonto de tu parte sí, pero gracias a dios, tuve la oportunidad yo de poder estudiar una carrera en una universidad ¿No? Hay gente que, si no juega fútbol, no juega fútbol y su y su vida, o sea, no tiene o rumbo, no tiene futuro. Yo, gracias a dios, tuve la oportunidad de escoger, y escogí estudiar en la universidad y en meterme más de lleno el tema fitness, pues”, sentenció.