Diego Zurek se pronunció tras ser acusado de estafa: “Tengo que poner el pecho por lo que me hicieron a mi”

“Para los que me creen un ‘estafador’ les comento que aquí algunas personas tuvimos que pagar pato por gente de mal vivir y estafadora. Nos venden entradas asegurándolas al 100%. Yo ya he devuelto el 80% del dinero a las personas, ya que yo tengo que poner el pecho por lo que me hicieron a mí. Entre hoy y mañana estoy cerrando el tema depositándole a algunas personas más para cumplir con todos al 100%. Aquí subiré de igual manera todos los comprobantes para que vean que de una u otra forma, cumplo yo con pagarle cada centavo a esa gente que con mucha ilusión compro su entrada. Lamento lo sucedido. Sin embargo, también deberían informarse bien, ya que a nosotros nos estafaron, nosotros no somos parte de ninguna red de estafa”, fue el mensaje que compartió en Instagram.