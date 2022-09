Tula Rodríguez asistirá a los dos conciertos de Bad Bunny en Lima: "Mi hija me pidió por su cumpleaños"

Los conductores de En boca de todos cuestionaron el precio de las entradas para los conciertos que Bad Bunny realizará en nuestro país en el mes de noviembre; sin embargo, Tula Rodríguez confesó a sus compañeros que hizo su cola y no le importó pagar una alta suma de dinero por el conocido rapero.

"Tulita, ¿tú comprarías? ¿tú gastarías con lo dura que eres 680 soles en una entrada?", le preguntó Génesis Tapia. "Bueno, quieren que les diga la verdad. Amiga, es que en noviembre es cumpleaños de mi hija y me lo pidió de cumpleaños, yo compré dos entradas. Mi hija para con eso y tengo que estar con la actualidad por ella", dijo la conductora, quien agregó que hizo la cola con su "hija" Marianita Espinoza.

"Tula compró dos entradas, para la primera y para la segunda presentación también", reveló Rafael Cardozo y Tula Rodríguez no lo negó, por el contrario, pidió que le pongan las canciones de Bad Bunny. "Lo que pasa es que ellos son súper aburridos, ya no pueden bailar hasta abajo", afirmó Mariana Espinoza, quien presentó en el set al Bad Bunny peruano, uno de los mejores imitadores del puertorriqueño.

El más indignado fue Ricardo Rondón, quien miró "horrorizado" a Tula Rodríguez, Génesis Tapia, Marianita Espinoza, Maju Mantilla y Rafael Cardozo, bailando y saltando. "¿Quién en su sano juicio en un país en crisis va a pagar mil soles? No se me ocurre que alguien compre una entrada de ese precio. Cómo le pueden pagar a un tipo que no se le entiende nada, ustedes son poseros, ni siquiera hay una sola palabra que se le entienda", afirmó el conductor.