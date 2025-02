Dalia Durán responde tras indignante Tiktok con John Kelvin

La rubia agregó que no ha olvidado los momentos de terror que le hizo vivir el cumbiambero y las denuncias que hizo en contra de él: “No es que sufro de amnesia, ni mucho menos, porque uno no es que olvide las cosas, pero tampoco uno puede vivir arrastrando el pasado, es dañino para mí, es dañino para mis hijos. A mí me pueden mandar a terapia y decir todo lo que quieran, yo vengo llevando terapia desde hace muchísimo tiempo, no desde ahorita”.