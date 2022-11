Brunella Horna expuso a Dalia Durán: “Ella le depositaba a John Kelvin cuando estaba en la cárcel”

Brunella Horna lo dijo fuerte y claro, y no dudó en revelar en vivo que Dalia Durán estuvo ayudando a John Kelvin durante los quince meses que estuvo recluido en el penal de Lurigancho.

“Dalia aquí en el programa en vivo, y me lo enseñó, ella le depositaba a John cuando él estaba en la cárcel porque le daba pena y me parecía increíble que me estaba enseñando ahí los vouchers que ella le depositaba 500 soles un mes, el otro mes 400, ella lo ayudaba y habían pasado nada más”, confesó.