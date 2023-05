Christian Thorsen reveló que fue diagnosticado de cáncer de próstata

“Yo no sabía muy bien que hacer porque me estaba doliendo la cadera efectivamente, y había un dolor más o menos intenso y nada empecé a buscar soluciones para ver qué podía hacer. El primer doctor que me vio, el oncólogo de la clínica me dijo que bueno que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre doce y treinta y seis meses de vida, y el último oncólogo me dijo las inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesario la quimio, que no iba servir para nada”, agregó.