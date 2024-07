Christian Meier reapareció en televisión y lo que más llamó la atención fue su radical cambio de look. Y es que el actor lució totalmente rubio y explicó el porqué cambio el color de su cabello. "Es producto del aburrimiento. Acompañé a mi esposa para que ella se haga un cambio de look y en la peluquería me dijeron '¿usted no se va a hacer nada?'... Entonces me lo raparon y me lo pintaron de amarillo. Y luego empezó a crecer y busqué un tutorial en YouTube, me lo decoloré y lo pinté y me hice esta vaina que ven acá", dijo el artista.