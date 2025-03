Carlos Galdós regresa con unipersonal: "Papá, no sé que estudiar"

“‘Papá, no sé qué estudiar’ es un show en el que, a través de historias de vida de personajes con los que nuestros hijos van a conectar, cuento cómo enfrentar múltiples obstáculos, cuento cómo estas personas, aunque recibiendo muchos 'no' en el camino, fueron valientes al escuchar su corazón y seguir su propósito", señala Galdós, quien agrega, “Le cuento a los padres y a sus hijos mis propias experiencias, respaldadas con documentación neurocientífica y terapéutica. Te cuento lo que me funcionó y lo que no, y tú te quedas con lo que resuene contigo, lo que sientas coherente. Pongo mi vida al servicio de los demás desde un lugar donde, cada día, entreno la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Eso no significa que sea perfecto, sino que no tengo miedo de mostrar mi proceso, mi vulnerabilidad, y compartir tanto lo que me ha funcionado como lo que no”.