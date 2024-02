Carlos Galdós opinó así sobre infidelidad de Christian Domínguez

El escándalo de infidelidad de Christian Domínguez ha dado lugar a que varias figuras del espectáculo emitan sus opiniones y esta vez fue Carlos Galdós quien en su canal de YouTube no dudó en comentar. El conductor considera que el cumbiambero aún no ha aprendido la lección, pese a ser infiel en varias oportunidades. "Parece que todavía no le ha llegado la gran lección, ese quiebre en su vida, eso que lo tumbe, que lo lleve al piso, que lo haga sentirse una basura en la humanidad, eso que lo haga preguntarse por qué yo soy así", dijo.